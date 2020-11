SARONNO – Covid, i contagi: alti Varese, Busto e Gallarate, meno Saronno.

Origgio, commozione e l’Internazionale per l’ultimo saluto a Domenico Ambrosini, consigliere comunale ucciso dal covid.

Ragazza accoltellata nel Parco del Lura fra Saronno e Caronno Pertusella.

Gli anarchici del collettivo Adespota sono tornati nelle vie saronnese, davanti ai supermercati ed al mercato; e per fini benefici: raccolta alimentare per le famiglie bisognose.

Nel recupero del campionato di calcio di serie D impresa della Caronnese che ha espugnato il “Franco Ossola” di Varese con una rete dell’attaccante Banfi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

