SARONNO – Iniziati ieri vanno avanti sino a venerdì 17 novembre in piazza Riconoscenza una serie di lavori sulla rete fognaria, a cura da Alfa, la società che gestisce la rete idrica saronnese e provinciale. “Per consentire gli interventi in sicurezza, l’area della piazza sarà chiusa al transito e vigerà il divieto di sosta” specificano in una nota dell’Amministrazione civica saronnese. Ovviamente nel caso le opere dovessero concludersi più celermente del previsto, il cantiere sarà smantellato anticipatamente.

Si tratta di uno dei tanti cantieri stradali a Saronno negli ultimi tempi, in questo caso l’intervento si sviluppa nella zona pedonale del centro storico.

(foto archivio: un precedente cantiere in città)

14112023