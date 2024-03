Calcio

MASSA MARTANA – In provincia di Perugia questo pomeriggio, a Massa Martana, vittoria della Solbiatese nella gara di andata delle semifinali nazionali della Coppa Italia d’Eccellenza.

La cronaca – Per nerazzurri un ottimo avvio di gara, con rete di Scapinello su rigore (dopo un atterramento di Marin in area, da parte di Gori), mentre nella conclusione di tempo i locali dell’Atletico Bmg si rendono pericolosi ma non passano. Nella ripresa raddoppio di Scapinello al 7’: Battistelli para la sua prima conclusione ma non il secondo tiro dell’attaccante dei varesotti. Ma il forcing finale degli umbri produce il gol, incornata di Paciotti dopo un calcio d’angolo, che evita di rendere scontata la gara di ritorno fra quindici giorni a Solbiate Arno.

Atletico Bmg-Solbiatese 1-2

ATLETICO BMG (4-3-3): Battistelli; Angeli (24’ st Maggese), Fapperdue, Ziroli, Neziri (13’ st Purgatori); Fondi, Gori (11’ st Valentini T.), Proietti; Paletta, Paciotti (42’ st Francescangeli), Canavesi. A disposizione Antonini, Boninsegni, Di Mauro, Sbarzella, Valentini M. All. Farsi.

SOLBIATESE (4-3-3): Seitaj; Lonardi L., Novello, Sorrentino, Riceputi; Manfre, Mira (26’ st Iervolino), Marin; Scapinello (23’ st Alabiso), Locati, Colombo (28’ st Mondoni). A disposizione Russo, Giamberini, Toure, Lonardi D., Finoli. All. Rota.

Arbitro Lo Sapio di Molfetta (Graziano di Vicenza e Targa di Padova, quarto uomo Balducci di Empoli).

Marcatori: 18’ pt Scapinello (S) (rig.), 7’ st Scapinello (S), 41’ st Paciotti (A).

(foto: un momento del match)

20032024