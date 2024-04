Sport

SOLBIATE ARNO – Oggi la sfida di ritorno fra la rappresentativa lombardia e quella umbra ovvero Solbiatese-Accademia Bmg, per la semifinale di Coppa Italia d’Eccellenza. All’andata ha vinto la Solbiatese per 2-1, che mercoledì pomeriggio sul campo di casa potrebbe dunque anche accontentarsi di un pareggio o addirittura di una sconfitta per 1-0 (visto che i gol in trasferta valgono doppio). Arbitro Nenad Radovanovic di Maniago, assistenti Ares Beggiato di Schio ed Alessandro Castellari di Bologna.

Nell’altra semifinale, ci sarà anche un saronnese: il giovane arbitro Francesco Palmisano dell’Aia di Saronno è infatti chiamato a dirigere l’altra decisiva partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia fra Paternò e Teramo. Dopo il 2-1 in casa degli abruzzesi, oggi – mercoledì – si gioca in Sicilia dalle 15 – nello stadio “Falcone Borsellino” . Accanto a Palmisano ci saranno come assistenti Fabrizio Cozza di Paola e Mauro Ottobretti di Foligno.

Chi passa il turno disputerà la finalissima della Coppa Italia di Eccellenza, mercoledì 17 aprile allo stadio “Gino Bozzi” di Firenze; oltre al trofeo c’è un palio anche il passaggio diretto in serie D, al quale accederà la vincitrice della manifestazione.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

03042024