METEO

SARONNO – Il sole splenderà oggi, venerdì 24 novembre, per l’intera giornata, regalando un’atmosfera di serenità e benessere. Nessuna minaccia di pioggia si farà avanti nelle prossime ore, promettendo una giornata asciutta e luminosa.

Secondo le previsioni di 3B Meteo, le temperature si modelleranno in un range confortevole considerando la stagione, con una massima di 16°C e una minima di 1°C. L’indicatore dello zero termico si attesterà a 2918 metri, confermando una situazione climatica moderatamente fresca.

Al mattino, i venti saranno deboli e provenienti da Nord, regalando una leggera brezza che accompagnerà l’inizio della giornata. Nel pomeriggio, la direzione dei venti cambierà, diventando deboli e provenienti da Ovest-Nordovest.

È importante notare che, per la giornata, è previsto un’allerta meteo relativa ai venti, che consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in evoluzione.

Il commento del previsore per la Lombardia per venerdì annuncia un’ampia estensione di alte pressioni su tutta la regione, regalando un clima stabile e soleggiato. In dettaglio, su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie e Prealpi orientali, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi caratterizzeranno l’intera giornata. Nelle basse pianure orientali, si prevede un tempo principalmente soleggiato, salvo la presenza di nubi basse o banchi di nebbia al mattino. Sulle Alpi Retiche, cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con un aumento della copertura nuvolosa in serata, preludio a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, portatori di deboli nevicate. I venti saranno deboli, provenienti dai quadranti nord-occidentali, e lo zero termico si manterrà nell’intorno di 2550 metri, garantendo una giornata di condizioni climatiche variate e interessanti.

(foto della nostra lettrice Marisa)