SARONNO – Il panorama meteorologico sorride a Saronno oggi, dove il sole splende con intensità per l’intera giornata, e nessuna pioggia è prevista nelle prossime ore. Queste le previsioni di 3B Meteo. Un cielo azzurro e privo di nuvole sarà l’elemento dominante, promettendo una giornata di luminosità e clima stabile.

Le temperature si manterranno in un intervallo moderato, con una massima di 10°C e una minima di 5°C. Lo zero termico, indicatore chiave delle condizioni atmosferiche, si attesterà a 1176 metri, delineando un ambiente fresco e piacevole.

I venti saranno protagonisti della giornata: al mattino soffieranno tesi da Nord-Nordovest, mentre nel pomeriggio manterranno la loro intensità provenendo sempre da Nord. L’avviso di allerta meteo sottolinea la presenza di venti vigorosi, invitando alla cautela durante la giornata.

Il commento del previsore Lombardia per sabato prevede che un campo di alte pressioni abbracci la regione, garantendo un tempo stabile e assolato in tutto il territorio. Su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Prealpi orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi caratterizzeranno l’intera giornata. Sulle Orobie, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto con deboli nevicate al mattino, seguite da ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Anche sulle Alpi Retiche, cieli molto nuvolosi o coperti porteranno deboli nevicate al mattino, seguite da un netto miglioramento nel pomeriggio e deboli nevicate in serata. I venti saranno moderati e provenienti settentrionali, mentre lo zero termico si attesterà nell’intorno di 900 metri, portando una nota di freschezza all’atmosfera.