Sport

ORIGGIO – Partita quasi a senso unico quella disputata nel pomeriggio di questa ultima domenica di novembre a Origgio dove, in occasione dell’undicesima giornata effettiva di campionato del girone B della terza categoria di Varese, l’Airoldi ha ospitato la seconda squadra della Cogliatese.

I padroni di casa partono a mille sbloccando il match dopo nemmeno 30 secondi dal fischio d’inizio del direttore di gara con Matteo Vergna che non perdona l’errore in fase di costruzione dell’estremo difensore avversario e insacca il pallone in rete. Dopo una bella parata del portiere di casa Borroni e dopo numerose azioni pericolose create, l’insaziabile Vergna, da vero rapace d’area di rigore, firma la propia doppietta insaccando la palla in porta dopo un grande stop davanti il portiere.

Il secondo tempo è, invece, molto più statico e con meno emozioni rispetto alla prima metà regolamentare con entrambe le squadre che creano senza concretizzare facendo così diventare la doppietta di Vergna decisiva per il risultato finale di 2-0.

Con una prestazione a tratti brillante e tratti confusa, l’Airoldi torna a vincere dopo ben sette giornate di digiuno conquistando così tre punti con i quali sale a quota 9 in classifica. Discorso diverso, invece, per la seconda squadra della Cogliatese che resta all’ultimo posto del girone con soli tre punti.