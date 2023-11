Sport

LAZZATE – Non stecca l’Ardor Lazzate contro il pericolante Meda, nella 12′ giornata di Eccellenza. I gialloblù incassano un largo 4-1 sul proprio campo di via Laratta. Incontro della domenica pomeriggio dunque vinto con largo margine dai lazzatesi a segno con Benedetti, Malvestio, Giangaspero e Cotugno, per il Meda il gol della bandiera l’ha realizzato l’ex saronnese Brighenti.

Risultato che lascia l’Ardor nella scia delle migliori ed il Meda in zona playout.

Classifica

Pavia 32 punti, Oltrepò, Calvairate, Solbiatese 27, Fbc Saronno 26, Magenta 25, Caronnese 24, Base 96 Seveso e Ardor Lazzate 22, Casteggio 20, Fc Milanese 17, Sestese e Castanese 16, Verbano 13, Vergiatese 12, Accademia pavese 11, Meda 8, Accademia Vittuone 4.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: Ardor Lazzate in azione di gioco durante una precedente partita sempre in questa stagione).

26112023