CESATE – Nella dodicesima giornata di campionato del girone N della prima categoria la capolista Sc United ha trovato la settima vittoria stagionale vincendo nel proprio centro sportivo a Cesate di misura sulla Robur di Legnano grazie al goal di Alessio Livelli. Protagonisti del match, oltre ovviamente la squadra, sono stati pure i ragazzi del nuovo gruppo ultras creato da poco più di un mese che ha accompagnato lo United alla vittoria con fumogeni, torce e cori per l’intera partita con grande tifo e passione per una squadra di un piccolo paese come Cesate che quest’anno, viste le prestazioni di questi mesi, punta alla zona più alta della classifica del girone N di Prima categoria.

SC UNITED – AC ROBUR 1-0

Sc UNITED: Mauri, Ronzoni, Bernello, Cicola, Confalonieri, Ballabio, Livelli, Barbera, Iacovelli, Lopez, Marzorati. A disposizione: Bottani, Michi, Ferioli, Chyupak, Gravino, Galla, Galli, Ponti, Serpieri. All: Villa.

Ac ROBUR: Monaco, Peqini, Maggioni, Lefergola, Ghezzi, Montesdeoca, Banfi, Stretti, Catalano, Bascape, Gaifami. A disposizione: leoni, Capiluppi, Colombo, Giudici, Leoni M, Martino, Mussaro, Mustoni, Venuto. All: Scicchitano.

