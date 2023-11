Altre news

SARONNO – Saronno si prepara ad accogliere una giornata soleggiata, con eventuali velature che faranno la loro comparsa solo dalla sera. Le previsioni di 3B Meteo confermano l’assenza di piogge nelle prossime ore, offrendo un quadro meteorologico sereno. La temperatura massima raggiungerà i 9°C, mentre la minima si attesterà a 1°C, con lo zero termico a 1147 metri.

Al mattino, i venti saranno deboli e provenienti da Ovest-Nordovest, contribuendo a una brezza leggera all’inizio della giornata. Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente, con venti deboli che proverranno questa volta da Sudest, garantendo una giornata senza particolari agitazioni. Nessuna allerta meteo è attualmente presente, promettendo una giornata di stabilità climatica.

Il commento del previsore Lombardia per mercoledì sottolinea l’abbraccio di un campo di alte pressioni sulla regione, garantendo un contesto stabile e soleggiato. Su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Prealpi orientali e Alpi Retiche, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi caratterizzeranno l’intera giornata. Solo verso sera si prevede la presenza di qualche addensamento, senza tuttavia compromettere il quadro generale. Nelle basse pianure orientali, la giornata sarà prevalentemente serena o poco nuvolosa, con un aumento delle nubi in serata fino a copertura nuvolosa o molto nuvolosa. Sulle Orobie, cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con l’arrivo di nubi in serata, preludio a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e possibili deboli nevicate. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali, con rotazione ai quadranti sud-occidentali nel corso della giornata. Lo zero termico si manterrà nell’intorno di 850 metri, delineando una giornata con temperature gradevoli e un contesto climatico in evoluzione.