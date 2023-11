ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – A Villa Recalcati sono state nei giorni scorsi consegnate le onorificenze al merito della Repubblica: a diventare “Cavaliere della Repubblica” anche il brigadiere Gaetano D’Antona dei carabinieri, in servizio al comando di Caronno Pertusella.

Oltre a lui sono stati tra gli altri premiari, per l’impegno all’interno della comunità, Antonio Bison, vicesindaco di Venegono Superiore; e l’ex comandante della Compagnia carabinieri di Saronno, il maggiore Pietro Laghezza.

Queste le motivazioni del riconoscimento andato al brigadiere D’Antona.

Nato a Nizza Monferrato (Alessandria) e residente a Caronno Pertusella, si è arruolato nell’Arma dei carabinieri il 25 maggio 1990. Ha iniziato la sua carriera presso il comando stazione carabinieri di Milano Affori affiancando commilitoni con grande esperienza in ambito operativo.

Il brigadiere D’Antona dal 1995 e per 25 anni ha svolto servizio presso ilcComando tenenza di Bollate (Milano) dando prova delle sue capacità investigative e portando a termine molteplici attività di polizia giudiziaria che hanno permesso l’arresto di spacciatori e rapinatori, nonché di persone coinvolte in reati di maltrattamento familiare, tentati omicidi e violenze. Nel 2018 ha partecipato al corso per l’attestazione permanente alle Missioni di pace all’estero e dall’anno successivo presta servizio al comando tenenza di Paderno Dugnano. Numerosi sono gli elogi e i riconoscimenti conseguiti durante la sua carriera. In particolare si evidenzia che il 5 giugno 2012 a Roma, durante la 198′ celebrazione della fondazione dell’Arma deivCarabinieri, gli è stata conferita la medaglia d’oro al merito civile, concessa con il decreto del presidente della Repubblica del 30 maggio 2012 per essersi prodigato, durante una rapina ai danni di un ufficio postale, come chiaro esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere.

(foto di gruppo alla consegna dei riconoscimenti)

29112023