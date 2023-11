Cronaca

SARONNO – Intervento dell’ambulanza ieri alle 19 in via Varese di fronte al parco dell’ex seminario: alcuni passanti avevano segnalato al 118 la presenza di una donna che stava male. Sul posto è stata inviata l’autolettiga più vicina, un mezzo della Croce azzurra di Cadorago che terminato un precedente servizio si trovava già in zona ed il personale si è preso cura dell’interessata, una 65enne alla quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica, aveva insomma bevuto troppo.

Si è comunque ben presto ripresa, e non si è rivelato necessario l’eventuale trasporto in ospedale. Si tratta, in città fra centro e periferia, dell’ennesimo intervento dell’ambulanza per problemi di questo tipo, che si concentrano solitamente soprattutto nei fine settimana.

29112023