Cronaca

LIMBIATE – Raffica di condanne per le persone che erano finite nei guai un anno fa a Limbiate, a vario titolo per reati come usura ed estorsione. Ora la vicenda è approdata davanti al giudice per le udienze preliminari di Monza, Tre degli imputati hanno deciso di seguire la strada del rito abbreviato, due hanno invece deciso per il patteggiamento. Le pene sono andate sino a 9 anni ed 8 mesi di reclusione.

I fatti sono del 2022: secondo i carabinieri il quintetto faceva prestiti chiedendo interessi sino al 200 per cento per estinguere il debito. I primi accertamenti dei militari dell’Arma erano iniziati già nel 2019, erano seguite alcune denunce delle loro vittime, come quella di un imprenditore di Limbiate.

