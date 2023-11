Altre news

SARONNO – Secondo le previsione di 3B Meteo oggi giovedì 30 novembre a Saronno, la giornata si presenta con cieli molto nuvolosi al mattino, accompagnati da deboli piogge, che temporaneamente si assorbiranno nel pomeriggio. Nuove deboli piogge sono attese in serata, con una previsione di 3 millimetri di precipitazioni nelle prossime ore. La temperatura massima toccherà i 5°C, mentre la minima sarà di 3°C, con lo zero termico che si attesterà a 983 metri.

Al mattino, i venti saranno deboli e provenienti da Nord-Nordovest, portando con sé una brezza fresca. Nel pomeriggio, invece, i venti saranno assenti, garantendo un breve periodo di calma atmosferica. Non sono attualmente presenti allerte meteo, ma la situazione richiede attenzione a causa delle precipitazioni in corso.

Il commento del previsore Lombardia per giovedì prevede un’area di bassa pressione che abbraccerà la regione, determinando una giornata instabile con piogge e acquazzoni, con temporanea attenuazione nel pomeriggio. Sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino porteranno piogge e rovesci, anche temporaleschi, con temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Deboli piogge si presenteranno in serata. Nelle basse pianure orientali e pedemontane-alte pianure, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino porteranno piogge e rovesci, anche temporaleschi, con temporanea attenuazione nel pomeriggio. Sulle Prealpi occidentali, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino porteranno piogge e rovesci, anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Sulle Orobie, cieli molto nuvolosi o coperti con nevicate intense al mattino si attenueranno nel pomeriggio. Piogge, rovesci e temporali sono previsti in serata. Sulle Prealpi orientali, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, seguite da piogge e rovesci, anche temporaleschi, dal pomeriggio. Sulle Alpi Retiche, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio, seguite da piogge, rovesci e temporali in serata. I venti saranno molto deboli settentrionali, in attenuazione e con rotazione ai quadranti nord-occidentali. Lo zero termico si manterrà nell’intorno di 1500 metri, delineando una giornata caratterizzata da un clima variabile e mutevole.