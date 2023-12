Città

SARONNO – Avrà luogo domani l’inaugurazione della nuova sede della farmacia comunale 1. Il trasloco sarà solo di pochi metri, dalla sede in via Manzoni 33 ai locali adiacenti agli attuali, sempre allo stesso indirizzo. Il cambiamento, però, è considerevole: i nuovi locali contano trenta metri quadri in più rispetto agli attuali, oltre ad una maggiore disponibilità di spazio in magazzino a disposizione dei cinque dipendenti che rispondono alle richieste dei saronnesi.

Attesissima dai clienti anche la nuova area di servizi all’utenza: 30 metri quadrati, in una zona riservata rispetto al bancone con le casse. Qui saranno proposte diverse opportunità dalla consulenza con l’osteopata agli screening per pelle, capelli, senza dimenticare il servizio holter.

L’apertura della nuova sede della farmacia comunale 1, raggiungibile anche con l’app e su una ricca pagina Instagram, sarà sabato 2 dicembre 2023 alle 8,30 con il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine.

La farmacia manterrà invariati i servizi e gli orari di apertura che resteranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 e sabato dalle 8.30 alle 12.30.

