Città

SARONNO – C’è chi vorrebbe aggiornamenti sulla circolazione, chi cerca di utilizzare il biglietto del carnet che deve acquistare l’abbonamento per tutti stamattina venerdì primo dicembre nello scalo di piazza Cadorna di Saronno è stata una mattinata di passione. La circolazione ferroviaria, terminata alle 9 la fascia di garanzia, è andata ancora una volta in tilt con tantissime lamentele e proteste dei viaggiatori.

Più che ritardi e rallentamenti legati allo sciopero a far infuriare i viaggiatori i problemi legati all’accesso al sito internet e all’app per effettuare gli acquisti e anche per controllare la situazione della circolazione. “Il sito di per sè è online – spiega Andrea Mazzucotelli del Comitato Viaggiatori Tpl nodo di Saronno – ma sono segnalati problemi di varia natura per acquisto e attivazione abbonamenti.

Per effetto dello sciopero nazionale fino a stasera alle 21 il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il Servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni. Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”.

“Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.trenord.it e seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la nostra App -ha informato l’azienda – Potranno verificarsi ripercussioni immediatamente dopo la conclusione dello sciopero; pertanto, vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor”.

Lo sciopero è stato proclamato dopo l’incidente ferroviario verificatosi martedì 28 novembre sulla linea ferroviaria Taranto-Sibari-Catanzaro.

(foto archivio)

