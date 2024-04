Città

SARONNO – Dopo il sabato di passione dovuto ad un guasto alla stazione di Saronno, nuovi problemi per i viaggiatori della rete Trenord.

E’ in corso oggi, lunedì 22 aprile, è in corso l’agitazione sindacale indetta dalle sigle Uilt Uil e Orsa Ferrovie dalle 3 alle 2 del 23 aprile.

Sono due le fasce di garanzia previste: circoleranno regolarmente i treni tra le 6 e le 9 e le 18 e le 21 di lunedì. “Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express”, ha fatto sapere Trenord. Per cercare di ridurre al minimo i disagi, la stessa società che gestisce il trasporto ferroviario regionale ha pubblicato un elenco dei treni garantiti.

