Cronaca

SARONNO – Emergenza sicurazza stradale a Saronno, il tema torna di attualità dopo quanto successo nella giornata di ieri quando in poche ore si sono verificati ben quattro incidenti stradali con feriti, costringendo all’intervento le forze dell’ordine ed anche i mezzi soccorso.

La lista dei sinistri

Primo episodio alle 8.30 in via San Giuseppe dove, di fronte all’ex scuola Regina Margherita, è stato investito un pedone: è stata soccorsa una donna di 32 anni, poi medicata all’ospedale cittadino per non gravi lesioni.

Secondo episodio in via I maggio all’altezza dell’incrocio con via Varese dove si è registrata una caduta dalla motocicletta: erano le 14 ed è stata soccorsa una ragazza di 23 anni, anche lei non è grave.

Terzo episodio in via Marconi all’altezza dell’incrocio con via Milano nei pressi del Municipio: è stata investita una ragazza di 24 anni, sul posto auto-infermieristica ed ambulanza; la paziente è stata infine trasportata all’ospedale di Legnano con lesioni e contusioni varie, al momento del ricovero non è comunque apparsa in pericolo di vita.

Infine, alle 22.35 un’automobile è uscita di strada all’altezza del teatro Pasta in via I maggio, è rimasto ferito – non gravemente – un ventenne.

(foto archivio)

01122023