SARONNO – Si rinnova anche quest’anno il calendario dell’avvento “Al contrario” di Casa di Marta, con un regalo al giorno per le persone più bisognose.

Da oggi, sarà infatti possibile, dopo la buona esperienza degli anni precedenti donare generi alimentari a coloro che hanno bisogno, nel calendario solidale di Casa di Marta infatti, aprendo una finestrella, si troverà ogni giorno l’indicazione per l’acquisto di un prodotto alimentare che comporrà una spesa da destinare in beneficenza alla fine delle caselle.

L’iniziativa non si ferma però ai “Privati”, ma viene estesa anche alle scuole, infatti, il calendario può diventare di classe, sono infatti più di 200 classi quelle che hanno aderito a quest’iniziativa, in questo modo, il calendario dell’avvento solidale, non diventa solamente un mezzo per fornire un aiuto concreto, ma anche un modo per educare anche i più piccoli al tema della solidarietà.

Il calendario sarà da oggi online sul sito di Casa di Marta

