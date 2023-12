Città

SARONNO – “Partirà questo fine settimana il progetto “Dicembre in sicurezza 2023”, che vedrà i comandi di polizia locale di Saronno, Uboldo e Origgio collaborare per pattugliamenti straordinari serali e notturni sui territori dei tre comuni. Il progetto è promosso da Regione Lombardia e mira all’organizzazione di attività straordinaria di polizia locale nel territorio regionale dal 1 al 17 dicembre, allo scopo di vigilare e prevenire situazioni di pericolo di sicurezza urbana e stradale, intensificando, tra gli altri, anche i controlli per guida sotto l’influenza di alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”

Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale in merito al progetto relativo alla sicurezza nei tre comuni del Saronnese.

I comuni di Saronno, di Uboldo e di Origgio, hanno concluso un accordo affinché gli operatori di polizia locale effettuino i suddetti servizi, in tutto o in parte al di fuori del loro regolare orario di servizio in particolare in materia di sicurezza urbana e stradale. I servizi verranno svolti nel periodo dal primo al 20 dicembre in collaborazione tra gli agenti delle tre polizie locali.

“E’ un ulteriore tassello che, tramite le nostre polizie locali e grazie alla disponibilità degli agenti, mettiamo a disposizione dei tre comuni per un migliore e più esteso monitoraggio del territorio, prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità – spiega il sindaco Augusto Airoldi – Per quanto riguarda Saronno, questa nuova operazione conferma la concreta attenzione che la nostra Amministrazione riserva alla sicurezza della città, misura che si aggiunge alla recente introduzione del Daspo Urbano, alla collaborazione con Prefettura, Questura e forze dell’Ordine che sta portando a ripetuti interventi straordinari sul territorio e fa da compendio alla recente richiesta, inviata dal prefetto al Ministro Piantedosi di istituire un posto fisso di polizia ferroviaria c/o la stazione di Saronno Centro”.

Il progetto ha visto la copertura finanziaria totale di Regione Lombardia.

