SARONNO – CISLAGO – “Un bel risultato per la nostra zona. Ringraziamo tutti gli iscritti che hanno creduto in noi. Poter avere due rappresentanti della nostra zona nel coordinamento provinciale non è risultato da poco anche a fronte di una candidatura nata veramente all’ultimo minuto. Ringraziamo i circoli di Saronno, Gerenzano, Caronno, Cislago e gli amici di Uboldo per il supporto”.

E’ la prima dichiarazione di Gianpietro Guaglianone, capogruppo e coordinatore Fratelli d’Italia a Saronno e Marisa Rimoldi, consigliere comunale a Cislago, che ieri sono stati eletti nel direttivo provinciale. Il congresso si è tenuto ieri mattina, sabato 2 dicembre, a Varese al teatro Santuccio. E’ stato rieletto come presidente Andrea Pellicini. Semplice l’obiettivo del partito di Giorgia Meloni a Varese passare dall’essere il partito dei vicesindaci a quello dei sindaci. Una sfida che ovviamente avrà declinazioni anche nelle prossime tornate elettorali che interesseranno anche il sud della Provincia.

Dal congresso è uscito anche il nuovo direttivo provinciale che ha visto l’elezione di Marisa Rimoldi consigliere comunale a Cislago e Gianpietro Guaglianone capogruppo e coordinatore a Saronno. “Ho deciso di candidarmi spinto dagli amici del sud della provincia – ha spiegato nel proprio discorso al Santuccio Guaglianone – Mi definisco rappresentare della destra radicata . Radicata nel territorio, nel suolo e nella tradizione . Mi sento fieramente saronnese, varesino, insubre ed italiano“.

“Un risultato che va oltre le aspettative e mi rende orgogliosa – commenta dopo l’elezione con 47 voti Rimoldi – Come detto nel mio discorso rappresentare il primo partito a livello nazionale è una grossa responsabilità. Il risultato di oggi non è sicuramente un punto di arrivo ma un punto di partenza. Ora dobbiamo pensare a lavorare per la nostra provincia”.

