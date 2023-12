Città

di EZIO MOTTERLE

Vuoi vedere che a forza di immaginare inverni senza neve causa mutazione climatica ci troveremo immersi quest’anno in un tradizionalissimo bianco Natale? Previsioni è presto per farne, ma questo inizio di dicembre si è comunque presentato con le carte in regola per riconciliare pienamente il meteo alla stagione. Prime nevicate fino a quote collinari, coltri ben più abbondanti in montagna, sciatori già mobilitati in vista del ponte dell’Immacolata. Partenze in massa non solo per godersi le piste più blasonate: qualche giorno di vacanza in un candido ambiente ovattato diventa possibile come semplice occasione di relax anche a non molta distanza da casa, sempre che la neve – raramente ma è già accaduto in passato – non giunga copiosa fin sull’uscio. Mete bianche italiane in primo piano, ma dietro l’angolo anche stazioni sciistiche svizzere o francesi. Sullo sfondo la voglia di qualche viaggio più impegnativo, giusto per confermare la previsione di almeno un varesino su tre che durante le feste, neve o non neve, se ne starà per qualche giorno via da casa. Resta il fatto che considerando gli inverni dal 1967 a oggi si nota una netta diminuzione delle nevicate a partire dalla metà degli anni Ottanta. Secondo la statistica del Centro geofisico prealpino la media delle neve cumulata al suolo in cima al Campo dei Fiori (quota 1226 metri) è calata da 403 centimetri (tra il 1967 e il 1987) a 201 centimetri (tra il 1988 e il 2017), a Varese città invece il dato è passato negli stessi periodi da 69 a 33 centimetri, causa stagioni fredde ridotte e aumento delle temperature invernali. E così negli ultimi anni la neve è caduta il giorno di Natale solo nel 2000 (25 centimetri) e nel 2004 (appena 4). Nel 1985 si ebbe nevischio mentre nel 2008 ci fu una bufera di neve gelata tra Natale e Santo Stefano. Difficile insomma azzardare previsioni: l’ultima nevicata da quasi 30 centimetri a Varese è in ogni caso del 4 dicembre 2020 e la precedente risale al 25 febbraio 2013 mentre per nevicate di circa un metro a Campo dei Fiori bisogna risalire al 27 gennaio 2006. In vetta, tuttavia, le nevicate da mezzo metro non sono così rare, le ultime il 27 dicembre 2017 e il 4 dicembre 2020.Se proprio non sarà bianco Natale in città, insomma, basterà farsi qualche chilometro di salita…