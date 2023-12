Sport

TRADATE / SARONNO – Dopo l’esperienza positiva alla Universal Solaro (Promozione), il saronnese Davide Milazzo ha iniziato una nuova avventura con la Nuova Abbiate. Il prolifico attaccante classe 1991 ha deciso di scendere in Prima categoria per contribuire al potenziamento della squadra guidata da Cristian Caon. Il direttore sportivo degli abbiatesi, Simone Morandi, ha realizzato un colpo di rilievo con l’acquisizione di Milazzo, il quale aveva segnato ben 7 reti in meno di mezza stagione, quella giocata a Solaro, confermando il suo talento nel segnare.

Come riferito dal sito specialistico del calcio locale, paolozerbi.com, la Nuova Abbiate ufficializza anche altri due rinforzi significativi. Cristian Budelli, difensore classe 1988, fa il suo ritorno, dopo aver indossato la maglia dell’Arsaghese nella prima parte della stagione.

Con questi nuovi innesti, la Nuova Abbiate punta a rafforzare ulteriormente la squadra e a perseguire con determinazione l’obiettivo dei playoff.

(foto: stretta di mano fra il diesse della Nuova Abbiate, Simone Morandi, ed il bomber Davide Milazzo)

04122023