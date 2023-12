SARONNO – Come anticipato durante l’incontro pubblico del 30 novembre, da lunedì 4 dicembre fino a Natale compariranno per le strade di Saronno le foto scattate da chi – saronnese o meno – ha aderito all’iniziativa #sguardidavivaio.

Sono stati oltre 30 i partecipanti, per un totale di oltre 200 foto ricevute, delle quali ne sono state selezionate 110. 50 i manifesti 50×70 preparati, che sono stati esposti nei quartieri di Saronno all’interno delle bacheche commerciali, quelle che abitualmente ospitano le pubblicità. Una scelta che ha voluto portare le fotografie dell’area ex-Isotta Fraschini, scattate prima che iniziassero gli abbattimenti e le bonifiche, per le strade della città, senza relegarle per il momento a uno spazio chiuso come poteva essere quello di una più tradizionale esposizione.