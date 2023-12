Città

VARESE – Numerose saranno le strade soggette a controllo da parte degli agenti di polizia supportati dagli autovelox mobili nei prossimi giorni. I pattugliamenti degli uomini in divisa avranno un duplice obiettivo: garantire la sicurezza degli automobilisti e vigilare sul rispetto delle norme, in particolare sui limiti di velocità.

Di seguito, l’elenco completo delle postazioni degli agenti di polizia sulle principali strade della Lombardia fino a domenica prossima, il 10 dicembre:

Mercoledì 6 dicembre 2023:

Autostrada A35 Bergamo-Nembro-Albino, Brescia

Autostrada A9 Lainate-Chiasso, Como

Strada Comunale SC Meda – Via Vignazzola, Monza Brianza

Giovedì 7 dicembre 2023:

Autostrada A7 Milano-Genova, Pavia

Autostrada A35 Bergamo-Nembro-Albino, Brescia

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana, Bergamo

Venerdì 8 dicembre 2023:

Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia, Brescia

Strada Statale SS 9 via Emilia, Lodi

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana, Bergamo

Sabato 9 dicembre 2023:

Strada Statale SS 9 via Emilia, Lodi

Domenica 10 dicembre 2023:

Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia, Brescia

Strada Statale SS 9 via Emilia, Lodi

Gli autovelox fissi: Oltre agli apparecchi mobili, ci sono poi quattro autovelox fissi della polizia stradale sulla Ss 336 (la superstrada per Malpensa): due in direzione ovest, a Cardano al Campo (Varese) e Inveruno (Milano), e due in direzione est, a Lonate Pozzolo (Varese) e Meseno (Milano).

06122023