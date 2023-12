Città

SARONNO – I genitori della scuola Collodi e della scuola Rodari di Saronno indossano i panni degli elfi di Babbo Natale: quattro appuntamenti, quattro spettacoli proposti al teatro Prealpi di Saronno, dal titolo “Babbo Natale va in pensione?”.

Due gratuiti rivolti agli alunni delle scuole Rodari e Collodi, che si terranno il 15 dicembre alle 10 e 14.40, e due aperti al pubblico il 15 dicembre alle 17.30 e il 16 dicembre alle 16. Tutte le offerte raccolte durante le due repliche saranno devolute alle scuole tramite le due associazioni dei genitori.

La compagnia è nata nel 2020 per sopperire ai disagi della pandemia sul fronte dei festeggiamenti Natalizi nelle scuole Collodi e Rodari e ogni anno propone uno spettacolo sempre diverso e divertente con protagonisti gli elfi di babbo natale e le loro buffe disavventure. Arrivati alla quarta edizione vanta un cast di genitori, attori amatoriali, di 25 persone che, divertendosi, si mettono in gioco per far vivere l’incantata magia del natale ai bambini.

“Spinti dal successo dello scorso anno – commentano i genitori – proviamo ad aprire lo spettacolo al pubblico coinvolgendo così tutti i bambini di Saronno e dei paesi vicini.”

“Siete pronti – si legge nella descrizione dello spettacolo – per scoprire il magico Villaggio degli Elfi di Babbo Natale, un luogo incantato dove gli elfi preparano doni e aiutano Babbo Natale nella preparazione per la notte più magica dell’anno. Ogni elfo prende il proprio nome in base alla sua abilità e alla sua personalità unica. C’è elfo sorriso, l’elfo sempre sorridente, noto per diffondere gioia e felicità tra tutti. Elfo Inventore e elfo costruttore sono i più talentuosi nel costruire e inventare i giocattoli più splendidi e dettagliati. Elfo burlone fa sempre scherzetti e elfo art colora e dipinge ogni cosa. Due elfi pasticcioni, Ugola e Pastina, sono sempre coinvolti in buffe e divertenti disavventure. Per dirigere e mantenere l’ordine c’è Mastro Elfo aiutato dalla capo dell’agenzia segreta dei misteri natalizi, sempre vigile e pronta a intervenire quando serve il suo aiuto. Ogni anno il natale è messo in pericolo da una qualche disavventura elfica.. ma quest’anno Babbo Natale riuscirà a partire per la notte più magica di sempre senza nessun pasticcio?”.