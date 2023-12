Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Sfida di andata della semifinale di Coppa Italia Eccellenza Lombarda. La Caronnese ospita oggi il Civilerghe. Calcio d’inizio alle 15 allo stadio comunale corso della Vittoria di Caronno Pertusella

L’avversario è la squadra del Ciliverghe, che affronta la Caronnese per l’andata della semifinale di Coppa Italia Eccellenza Lombardia e arriva a questa sfida dopo aver passato il primo turno contro Casteggio, Base Seveso e Calvairate. Nei quarti ha battuto 2-0 il Pavia, squadra che al momento è in testa al girone A, nel quale si trova la Caronnese. Ricordiamo: la semifinale, a differenza del resto della competizione, è l’unica fase che vede la doppia sfida di andata e ritorno e vale l’accesso per la finale. In caso di vittoria in finale, la squadra vincitrice accede di diritto alla fase finale di Coppa Italia Eccellenza Nazionale.

Le parole di mister Roberto Gatti della Caronnese: “Oggi ci sono diversi indisponibili, ma i ragazzi vogliono sfruttare l’occasione. Periodo complicato e con la rosa tirata. Ma sono sicuro che chi giocherà darà il massimo e vorrà sfruttare l’occasione che gli verrà concessa in questa semifinale. Sempre con l’obiettivo di portare la Caronnese il più in alto possibile”.

I convocati della Caronnese per la partita di oggi.

Portieri: Francesco Quintiero, Emanuele De Bono, Mattia Stocco

Difensori: Andrea Galletti, Marian Puka, Filippo Bossi, Karl Ngouga Opat, Gabriele Napoli, Mattia Matera

Centrocampisti: Paolo Cerreto, Edoardo Brugnone, Marco Morlandi, Papa Bakary Diatta, Enzo Jordan Mathieu, Urban Zibert, Kilian Luoni

Attaccanti: Federico Corno, Leonardo Zoppi, Fabio Lorusso, Vamara Sanogo.

06122023