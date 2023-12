ilSaronnese

SARONNO – Erano circa 50 gli studenti della scuola media origgese Schiapparelli che si sono recati in visita all’archivio storico della Regione Lombardia, ad accoglierli l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso.

Gli studenti delle due classi coinvolte (3A e 3C), si sono recati agli archivi accompagnati da cinque docenti e l’assessore all’istruzione Elena Cislaghi, obiettivo della visita: quello di riconoscere le funzioni e le storie dei documenti d’archivio, che si costituiscono ancora oggi come un patrimonio unico ed insostituibile.

Dopo la lezione “Frontale” gli studenti hanno anche preso parte ad un laboratorio che li ha coinvolti nella reinterpretazione del logo di Regione Lombardia, mentre come ultimo step dell’incontro, hanno preso parte ad un percorso specifico riguardo al Comune di Origgio, è stata infatti “Riesumata” la richiesta del contributo regionale degli anni ’70 per la scuola media e la richiesta per il restauro di Villa Borletti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione