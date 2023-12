Città

SARONNO – Due feriti è il bilancio del movimentato episodio avvenuto alle porte della Cassina Ferrara lunedì 4 dicembre.

Mancava una trentina di minuti a mezzogiorno quando da via Togliatti è arrivata la chiamata alla centrale operativa di Areu per due persone un ragazzo e una donna feriti da un cane. Arrivati sul posto i soccorritori dell’ambulanza della Croce Rossa di Saronno hanno trovato un 19enne provato e ferito da un morso e la proprietaria del cane una 42enne di origine romena con contusioni e escoriazioni. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri che hanno ricostruito l’accaduto

La donna è rimasta ferita mentre cercava di allontanare il cane dal ragazzo che era stato morso. Sul posto il personale sanitario ha rassicurato i due feriti sul fatto che le ferite non fossero gravi. Per una serie di accertamenti e per cure più approfondite sono stati portati al pronto soccorso di Saronno in codice verde.

