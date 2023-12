Città

SARONNO – La sera del 17 novembre, il Centro servizio cani guida dei Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti di Limbiate ha ospitato una significativa serata, accogliendo il governatore del distretto 108IB1, Alberto Frigerio, insieme ai Lions Club Saronno Host-Solidalia e Saronno Insubria.

Molti i partecipanti, tra autorità lionistiche, soci, familiari e amici, oltre a ospiti d’onore come l’atleta non vedente saronnese Giuseppe Rosafio, accompagnato dal suo cane Perla.

La serata è stata aperta dal governatore che ha ascoltato da entrambi i club le rispettive linee strategiche di sviluppo e di programma delle attività per l’annata 2023/2024.

Il past governatore Roberto Monguzzi ha poi illustrato la storia e le finalità del Centro servizio cani guida con due toccanti filmati, evidenziando il notevole supporto dei Lions Club nel consegnare oltre 2000 cani addestrati a persone non vedenti. E grande emozione ha suscitato la personale testimonianza di Giuseppe Rosafio.

La cena conviviale è stata arricchita da momenti celebrativi, inclusa la cerimonia presieduta da Silvio Deponti di investitura di due nuovi soci nel Lions Club Saronno Host Solidalia, la firma del “Patto di Amicizia” tra i Lions Club Saronno Insubria e San Michele di Pagana Tigullio Imperiale e la consegna, da parte del presidente del Saronno Insubria Carlo Montemerlo, della targa “Amico di Melvin Jones”, massima onorificenza lionistica, al socio Giuliano Freddi per il suo impegno nel club e il sostegno alle iniziative umanitarie.

In chiusura, il Governatore Alberto Frigerio ha rimarcato i principi del suo mandato, ispirati al motto “Changing the World”, delineando le quattro priorità fondamentali per la realizzazione della missione di servizio di Lions International.

La serata si è conclusa alle ore 23,30 con il tocco di campana, simbolo di solidarietà e impegno nella comunità.

