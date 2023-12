Città

SARONNO – “La Lega, con sindaco Alessandro Fagioli, ha acquistato terreni per costruire l’area feste definita, in modo sprezzante dall’ attuale Amministrazione, come quella “delle salamelle”.

Ora sappiamo che il primo cittadino Augusto Airoldi vuole riprogettare il parco ex Seminario per dar vita anche lui ad un’area feste, ovviamente l’area paté”.

Inizia così la nota del consigliere comunale leghista Pier Angela Vanzulli che torna sul tema degli investimenti per spazi per eventi per l’Amministrazione comunale.

Il sindaco ha liquidato la protezione civile, previsto l’abbattimento di alberi, “ovviamente” malati che stavano per stramazzare al suolo (chissà perché non hanno provveduto prima visto la pericolosità), per posizionare un bel palco e così facendo nutrire la fame di cultura di Saronno. Ma scusate non dovevano collocare un palco stile lego, monto e smonto, nel Palazzo Visconti? (Questo progetto finanziato per 300 mila euro dalla Regione Lombardia è un’altra trovata per far credere che l’Amministrazione ha effettuato degli interventi risolutivi nel Palazzo Visconti che invece necessiterebbe di una cordata di investitori pronti a sborsare almeno 10 milioni di euro per la sua rinascita).

Tornando ai palchi, ma quanti palcoscenici devono fare a Saronno? La risposta è semplice, visto che il bilancio previsionale 2023 prevede risorse per quasi un milione di euro per la cultura, ovviamente ci vogliono spazi per poterla mettere in scena! Ma non si esagera?

Soldi per la progettazione, per gli interventi, per la realizzazione delle opere. È importante ricordare che non “finanzia” sempre la Regione, ad un certo punto occorre trovare nei capitoli del Bilancio le risorse.

Ed infatti per “trovare” 800mila euro per arrivare alla totale copertura dei costi di 11 milioni di euro per la nuova scuola Rodari senza accendere mutui, Airoldi e la sua Giunta, hanno rinunciato a ben tre opere (un parco, una piazza, una rotatoria) che una società doveva realizzare in area Cemsa come obbligazioni convenzionali, arrivando con l’ultima variazione di Bilancio a monetizzarle trasformandole in oneri di urbanizzazione … nel silenzio generale.

Divertente la pantomima in consiglio comunale tra l’assessore Mimmo D’Amato che in commissione Bilancio aveva detto che si trattava della pratica relativa alla Cantoni (ci sono le registrazioni), il sindaco e presidente del consiglio che visibilmente infastiditi non rispondevano. Ma questo lo racconterò un altra volta.

A conclusione l’andazzo è che chi non si uniforma a quanto l’Amministrazione decide circa il pianeta cultura è un “ignurant”. Noi, popolo delle salamelle, rispondiamo ora e per sempre rivendicando con un sorriso “la libertà ed il piacere di dire che il Re è nudo!”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione