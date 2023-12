Città

SARONNO – Collocate da tempo, sono accese da qualche giorno le luminarie natalizie in centro a Saronno. Si tratta installazioni classiche, uguai per ogni via saronnese, e che rispetto all’anno scorso sono state ulteriormente arricchite con nuovi elementi, come i babbi natale luminosi.

Si trovano praticamente in tutto il centro storico, nella zona a traffico limitato saronnese.

Confermata la formula anzi proprio i formati dello scorso dicembre. In piazza Libertà gli strumenti musicali realizzati in collaborazione con l’Accademia di Brera. Le luminarie multicolori che rappresentano gli strumenti del concerto degli angeli (affresco della cupola del Santuario della Beata Vergine dei miracoli) torneranno in piazza e saranno aumentate con 16 nuovi strumenti “andremo a ricostruire un tetto colorato e luminoso” ha detto il vicesindaco Laura Succi. Non solo. In piazza San Francesco e in piazza Santuario i cilindri con le immagini sempre degli affreschi del Santuario. Anche loro già testate nel natale 2022.

In piazza Libertà è stato accesso l’albero di Natale.

07122023