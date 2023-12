Città

SARONNO – Nella giornata della scorsa domenica 3 dicembre, la squadra di baseball dei ciechi ipovedenti sportivi varesini si è riunita per un pranzo, in cui ha presentato la nuova composizione. Presenti al pranzo anche alcuni sostenitori locali.

“La nuova squadra – commenta Giuseppe Rosafio, capitano e consigliere – che sicuramente sarà molto competitiva per il 2024. Questo pranzo chiude anche la meravigliosa annata 2023, che ha visto la squadra aggiudicarsi il secondo posto nel campionato italiano di Baseball per ciechi e ipovedenti, premiandoli come vice campioni italiani. La coppa è stata esposta anche nell’atrio del municipio per un mese con le congratulazioni dell’amministrazione e dell’assessore Gabriele Musarò, che più volte ha assistito alle partite del campionato della squadra di disabili visivi della quale fanno parte giocatori di tutta la provincia e anche dal Sarnese.”

Il pranzo si è tenuto al circolo lo Stra fossato, dove la squadra da anni sensibilizza la cittadinanza saronnese con cene al buio a scopo benefico.