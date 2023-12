Calcio

LENTATE- Nella 14′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, la Lentatese ospita in casa il Castello Città di Cantù, in un match rocambolesco e ricco di reti che termina con la vittoria dei padroni di casa per 4 a 2.

Parte meglio il Castello che dopo soli 5′ di gioco si porta in vantaggio con la rete siglata da Wachira. La reazione della Lentatese è immediata, infatti, passano due minuti e Tallarita pareggia i conti riportando il match in equilibrio. I ragazzi allenati da mister Valente continuano a spingere per cercare la rimonta, che arriva al 40′ con il goal di W. Meroni. Il match si accende e il Castello spinge per non finire il primo tempo in svantaggio, infatti, sullo scadere Wachira realizza la doppietta personale e fa 2 a 2.

Nella seconda frazione della gara la Lentatese prende in mano le redini del gioco e al 60′, grazie all’autogoal di Zalli si riporta in vantaggio. Il Castello reagisce, ma non riesce a concretizzare le occasioni avute. All’81’ chiude i conti la squadra di casa con Romano che segna e si unisce alla festa.

Con questa vittoria fondamentale la Lentatese supera in classifica l’Ispra Calcio ed aggancia in vetta l’Universal S0laro a 28 punti. Il Castello, invece, rimane ancorato a 19 punti, nella zona neutra del girone.

Lentatese-Castello Città di Cantù 4-2

LENTATESE: Griggio, Malacarne, Rivaletto, W. Meroni, Pignatiello, T. Meroni, Giglio, Parravicini, Tallarita, Romano, Schiavo. A disp: Amari, Fontana, Bruzzese, Saccullo, Ballabio, Giussani, Cogotzi, Talpo, Galbiati.

ALL: Valente.

CASTELLO CITTA’ DI CANTU’: Lucca, Balduzzi, Di Vito, Noseda, Zalli, Parisi, Coratella, Scaccabarozzi, Valle, Ajouli, Wachira. A disp: Foti, Cammarano, Bedon, Trentino, Moretti, Ravasi, Riva, Zanin, Coluccia.