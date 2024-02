Cronaca

SARONNO – Una mail alla redazione (dopo diverse segnalazioni a Comune e Ferrovienord “per i temi di loro competenza”) per segnalare e rendere pubblica la situazione ormai invivibile e preoccupante alla stazione (ed i dintorni) di Saronno Sud.

A dir voce alle difficoltà dei pendolari, tra cui molti studenti, che usano lo scalo ferroviario di Cascina Colombara una viaggiatrice che parte dall’ultimo episodio avvenuto prima del weekend: “Venerdì mattina sul binario 1 – 2 era appoggiata una siringa sul posacenere presente sul binario stesso”. Purtroppo non si tratta di un caso isolato: “La sera (19:30 – 20) al rientro dal lavoro mi è più volte capitato di trovare sulle scale della stazione, nello specifico quelle che conducono ai binari 1S e 2S (sotterranei) gruppi di persone intente a fumare (non sigarette) o consumare droghe varie. Perenne invece la presenza di liquami, non meglio identificati, sulle scale e puzza di escrementi”.

Una situazione segnalata da molti viaggiatori che rimarcano l’assoluta noncuranza con cui lo spaccio e il consumo avvenga nello scalo: “Senza nessuna preoccupazione di agire sotto le telecamere o davanti ai viaggiatori” sottolinea un pendolare.

I problemi non riguardano solo l’interno della stazione come rimarca la viaggiatrice: “I lampioni all’esterno dello scalo e quelli posizionati in via San Carlo non funzionano, quindi oltre alla pericolosità della zona, aggiungiamo il problema di cadere dal marciapiede”.

La saronnese parla di alcuni sopralluoghi ma non sufficienti ad arginare il fenomeno: “So che a volte passano delle pattuglie della polizia locale, in orari diurni, forse questo non è sufficiente”. E rimarca: “Queste segnalazioni è stata inviata al Comune di Saronno e a Ferrovienord per i temi di competenza”.

In questi giorni si parla molto dell’arrivo, non si sa con che orizzonte temporale, di un presidio della Polfer nella stazione di Saronno centro: “E’ positivo ma troppo spesso si dimentica Saronno sud di cui non si è mai parlato in merito a questo progetto – continua il pendolare – è scalo frequentatissimo che è stato teatro di episodi decisamente neri della cronaca cittadina (uno sparo qualche mese fa ma anche una violenza anni prima) e in cui vandalismi sulle auto e tentativi di furto sono purtroppo talmente all’ordine del giorno da non fare più notizia”.

