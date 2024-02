Cronaca

SARONNO – E’ caduta dalla sedia su cui era seduta. Non si è ferita ma non riusciva più a rialzarsi. E’ la disavventura capitata ieri pomeriggio ad una 82enne residente alle porte della città nella zona di via Bergamo.

L’allarme è scattato, lunedì 19 febbraio intorno alle 17, quando una saronnese ha sentito chiedere aiuto. Ha capito che ad essere in difficoltà era l’anziana vicina di casa ed ha subito mobilitato i mezzi di soccorso. In pochi minuti, visto che la porta di casa era chiusa sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia locale e un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno.

Nel frattempo la donna era riuscita a far passare alla vicina le chiavi di casa. Così la porta è stata aperta e il personale di soccorso è entrato in casa. Hanno rialzato l’anziana da terra. La donna un po’ provata per l’accaduto era complessivamente in buone condizioni. Non aveva ferite o contusioni tanto che ha rifiutato il trasferimento all’ospedale cittadino.

