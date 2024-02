Calcio

SARONNO – I tifosi del Fbc Saronno si stanno organizzando per domenica, per la 7′ giornata di ritorno del campionato di Eccellenza i saronnesi saranno infatti si scena alle 14.30 sul campo di Sant’Alessio con Vialone (Pavia) per affrontare i locali dell’Accademia pavese.

Il Saronno viene dalla sconfitta interna con la Sestese, e quello domenicale è un appuntamento quasi obbligato con la vittoria per riagganciare le zone che contano della classifica: i supporter biancocelesti non vogliono mancare e la decisione è quella di allestire un pullman per consentire a tutti, anche a chi non dispone di un mezzo proprio (ci sono anche molti giovani e giovanissimi che seguono abitualmente la squadra) di essere presenti anche in questa occasione. Per adesioni si può fare riferimento alla pagina Facebook “Saronno 1910”, la partenza è prevista alle 13 da Saronno, dal parcheggio Pizzigoni di via Parini.

Classifica

Magenta e Pavia 47 punti, Oltrepò 44, Calvairate 41, Solbiatese e Fc Milanese 40, Casteggio e Caronnese 37, Base 96 Seveso e Ardor Lazzate 36, Fbc Saronno 35, Sestese e Castanese 25, Accademia pavese 20, Meda 19, Vergiatese e Verbano 18, Accademia Vittuone 5.

22022024