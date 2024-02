Solaro

SOLARO – Una volta completati, gli interventi di riqualificazione straordinaria ed efficientamento energetico con sostituzione dei serramenti della scuola Mascherpa di via San Francesco, finanziati grazie all’importante ottenimento di un contributo del Pnrr, saranno presentati in un tour guidato in programma per sabato 9 marzo alle 10.

In totale l’opera presenta un quadro economico di 500mila euro e ha previsto, per quanto riguarda i serramenti esterni, la fornitura e posa di finestre e portefinestre in lega di alluminio isolante. I nuovi infissi, oltre che migliori prestazioni energetiche, hanno caratteristiche di sicurezza antinfortunio. Nell’occasione la aula computer è stata dotata di inferriate e porta blindata per migliorare la sicurezza, mentre per l’auditorium sono stati previsti la motorizzazione delle aperture e nuovi tendaggi oscuranti.

Christian Caronno, assessore all’Edilizia Scolastica: «In questi anni di mandato ci siamo concentrati moltissimo sugli edifici scolastici. Tutti i plessi sono stati toccati non da semplici manutenzioni, com’è giusto che si faccia nella quotidianità della gestione degli ambienti, ma da vere e proprie riqualificazioni migliorative degli spazi di studio e di lavoro. La presentazione dell’intervento alla scuola Mascherpa sarà anche l’occasione per riassumere ai cittadini tutte le opere completate negli ultimi anni, rinnovando la nostra attenzione per il mondo della scuola».