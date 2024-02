Città

SARONNO – Incidente alla stazione di “Saronno centro”: grave il ferito. Come è finito in mezzo ai binari?

Scintille, fumo e qualche momento di apprensione all’interno dell’ex fabbrica della Gianetti ruote di via Stabilimenti 27 dove sono intervenuti i vigili del fuoco ed una ambulanza della Croce rossa di Misinto.

Un intervento di emergenza ha coinvolto carabinieri e vigili del fuoco in via Lombardia a Lomazzo, a seguito di una segnalazione di allagamento in un’abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 22.45 quando l’acqua ha iniziato a filtrare nell’appartamento sottostante senza che dall’abitazione da cui proveniva ci fossero risposte. La preoccupazione per la possibile presenza di una persona in difficoltà ha mobilitato i soccorsi.

A poche settimane dall’elezione quale nuovo coordinatore provinciale e alla vigilia del congresso nazionale di Forza Italia previsto nei prossimi due giorni a Roma, Simone Longhini ufficializza la squadra completa dei responsabili delle varie aree che andranno ad affiancare gli eletti al congresso provinciale e i membri di diritto. Tra di loro anche il saronnese Giuseppe Anselmo.

