VARESE – A poche settimane dall’elezione quale nuovo coordinatore provinciale e alla vigilia del congresso nazionale di Forza Italia previsto nei prossimi due giorni a Roma, Simone Longhini ufficializza la squadra completa dei responsabili delle varie aree che andranno ad affiancare gli eletti al congresso provinciale e i membri di diritto.

Tra di loro anche il saronnese Giuseppe Anselmo. Ma andiamo con ordine.

“Ho percepito grande entusiasmo, passione e partecipazione, nonchè voglia di mettersi a disposizione in modo corale e condiviso per il nostro partito. Anche Varese, con i suoi 1000 iscritti, ha saputo rispondere in modo positivo e propositivo alla nuova fase del nostro movimento che, come dice il segretario nazionale Antonio Tajani, ci vede tutti eredi, per una piccola parte, del disegno politico del nostro presidente Silvio Berlusconi.

Sono certo, quindi, che tutti i nuovi responsabili, assieme agli eletti al congresso ed ai componenti di diritto, a cui vanno i miei auguri di buon lavoro, sapranno svolgere al meglio il loro ruolo mettendosi a disposizione da subito in vista delle prossime sfide elettorali, amministrative e europee, che a giugno ci vedranno protagonisti.”

Queste le parole del coordinatore provinciale Simone Longhini all’indomani della prima riunione del coordinamento provinciale di Varese.

Nel dettaglio ecco i nominativi:

Vicecoordinatore Regionale Giuseppe Taldone, Responsabile enti locali Rosario Tramontana, Responsabile organizzazione Giuseppe Anselmo, Responsabile adesioni Giacomo Iametti, Responsabile comunicazione e immagine Davide Pagani, Responsabile Tesoreria Riccardo Valena, Responsabile Formazione Donato Lozito, Responsabile Dipartimenti Gabriele Moltrasi, Principi, valori e memoria storica Rosa Tagliani, Rapporti con gli alleati Ciro di Costanzo, Portavoce Piero Carletti

