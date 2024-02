Cronaca

SARONNO / MOZZATE – Incidente stradale oggi alle 13.50 in via Carducci a Saronno dove si sono scontrate un’automobile ed una motocicletta. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia cittadina ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa saronnese, è stato soccorso un ragazzo di 17 anni trasportato quindi all’ospedale cittadino, in condizioni comunque non preoccupanti.

Intervento dell’ambulanza del Sos Uboldo oggi alle 12.30 alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna dove è stata soccorsa una donna di 49 anni per una caduta. La quarantanovenne è stata trasportata all’ospedale cittadino per essere medicata di lievi contusioni.

Oggi alle 11.30 a Mozzate in via Guffanti intervento di polizia locale e ambulanza della Croce rossa di Saronno dopo un tamponamento fra due automobili. Sono state soccorse due persone, un uomo di 62 anni ed uno di 68 anni. Sono stati trasportati all’ospedale di Saronno per essere medicati di lievi contusioni.

(foto: ambulanza della Croce rossa alla stazione ferroviaria di Saronno centro)

23022024