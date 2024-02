ilSaronnese

GERENZANO – Era in programma per metà marzo ma è ufficialmente slittata a fine maggio l’apertura del punto vendita di Risparmio casa nel padiglione giallo dell’ex centro commerciale Bossi di proprietà Grancasa.

Risparmio Casa, gruppo italiano operante nel settore della grande distribuzione di prodotti per la cura della casa e della persona, ha acquisito 11 punti vendita del marchio Grancasa, azienda italiana specializzata nell’arredamento e nella progettazione di tutti gli ambienti di una casa. Alla fine dell’estate la lunga agonia di Grancasa, in crisi dal 2016, si è conclusa con l’acquisizione da parte di Risparmio Casa che ha rilevato gran parte della rete di vendita tra cui il punto vendita di Gerenzano per cui era prevista la riapertura nel mese di marzo.

A fare il punto Livio Muratore segretario generale della Filcams Cgil Varese: “La riapertura è slittata a maggio per l’allungarsi delle tempistiche della riconversione degli spazi del punto vendita di Gerenzano. Un’operazione resa più complessa anche per i danni provocati dal maltempo dell’estate scorsa alla struttura”.

Nessun rischio per i lavoratori: “L’accordo prevedeva il riassorbimento per tutti i 47 dipendenti da parte della nuova gestione. Al momento sono in cassa integrazione straordinaria che continueranno a percepire fino all’avvio del nuovo punto vendita”.

I lavori di ristrutturazione dell’ex padiglione giallo sono iniziati nel mese di ottobre che si stanno protraendo più del previsto tanto che è arrivata la notizia dello slittamento dell’apertura.

