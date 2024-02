Calcio

SARONNO – Non solo un campo malconcio del quale tutti si lamentano: le magnage dello stadio comunale “Colkombo Gianetti” di di via Biffi sono appena costate una figuraccia ed anche una multa all’incolpevole Fbc Saronno. Al termine della partita di domenica scorsa persa 0-1 con la Sestese è infatti giunta anche la beffa, col malfunzionamento dell’impianto dell’acqua calda. Docce fredde, “verbale” dell’arbitro ed ora la sanzione disposta dal giudice sportivo, 100 euro di multa per il Fbc Saronno, per “responsabilità oggettiva” perchè anche se lo stadio è del Comune, giocando in casa per la giustizia sportiva è stato il club calcistico chiamato a risponderne.

Ecco il dispositivo del giudice.

Il giudice sportivo, Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell’Aia, Daniele De Leo, con la collaborazione con Enzo Di Martino e Giordano Merati per quanto concerne le gare della Lnd e assistito dal sostituto giudice Carmine Scorziello e dal rappresentante Aia Ezio Pedrani per quanto concerne le gare del 17 febbraio ha adottato la seguente decisione:

Ammenda di 100 euro: Fbc Saronno 1910 per doccia fredda negli spogliatoi.

Allo stadio ci sono anche diversi altri problemi: la gradinata scoperta inagibile, la palazzina biglietteria-sedi che deve essere risistemata, e manca il nuovo impianto di illuminazione notturna in fase di rifacimento con lavori iniziati la scorsa estate ed ancora non terminati.

Classifica

Magenta e Pavia 47 punti, Oltrepò 44, Calvairate 41, Solbiatese e Fc Milanese 40, Casteggio e Caronnese 37, Base 96 Seveso e Ardor Lazzate 36, Fbc Saronno 35, Sestese e Castanese 25, Accademia pavese 20, Meda 19, Vergiatese e Verbano 18, Accademia Vittuone 5.

24022024