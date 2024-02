Groane

MISINTO – L’attuale sindaco Matteo Piuri si ricandiderà per le prossime elezioni di giugno. Una decisione di cui si parlava da tempo confermata ufficialmente dal primo cittadino proprio in queste ore.

“Posso dire che abbiamo sciolto le riserve e anche alle prossime elezioni sarò il candidato della lista civica Nuovi Orizzonti”. Il progetto sarebbe ormai definito: la squadra dovrebbe essere la stessa anche sul fronte del sostegno dei partiti di centrodestra per cui è in corso l’iter per l’inserimento dei simboli.

La ricandidatura arriva a fronte di una “passione per l’impegno per la propria comunità e dalla voglia di continuare ad impegnarsi per il paese”. “Nel primo mandato abbiamo concretizzato il 90% del programma elettorale e realizzato anche qualcosa in più: ci sono state delle difficoltà anche legate alla difficile situazione economica ma devo dire che abbiamo fatto, a detta di molti, un buon lavoro che mi piacerebbe continuare a portare avanti”.

Quadra praticamente raggiunta alla sulla squadra che sosterrà Piuri nella prossima tornata elettorale: “Ci sarà un giusto mix tra esperienza e volti nuovi in modo garantire uno spazio per i giovani senza perdere in competenza”.

