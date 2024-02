Calcio

CERIANO LAGHETTO- Nella 22′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, si gioca uno scontro diretto decisivo per la zona salvezza tra Ceriano Laghetto ed Esperia Lomazzo Calcio che non si fanno male a vicenda e dividono la posta in palio, pareggiando per 0 a 0.

Il Ceriano scende in campo motivato dalla striscia positiva del girone di ritorno e, soprattutto, dall’importante vittoria della scorsa giornata sul campo della Lentatese, mentre l’Esperia Lomazzo vuole dare continuità alla vittoria di misura contro la Besnatese. Nella gara ci sono occasioni da ambo le parti, ma nessuna delle due squadre trova lo spunto decisivo per portarsi a casa tre punti fondamentali.

Con questo risultato il Ceriano Laghetto sale a 25 punti, portandosi a meno due dalla zona salvezza, mentre l’Esperia Lomazzo sale a 23 punti in piena zona playout.

Ceriano Laghetto-Esperia Lomazzo Calcio 0-0

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Salomoni, Degiorgi, Darone, Quitadamo, Menegon, Haddaoui, Maringoni, Marone, Cossa, Corti. A disp: Bianchi, Iorino, De Boni, Dambra, Vismara, Rainone, Meroni, Pezzuto, Troiano.

ALL: Pepe.

ESPERIA LOMAZZO CALCIO: Maldifassi, Chiarello, Faraone, Torno, Cassina, Crini, Eusebio, Canavesi, Pavanello, Brunati, Felici. A disp: Stillitano, Diatta, Astorino, Maggioni, Metti, Martini, Sala, Bravo, Diallo.

ALL: Albertosi.