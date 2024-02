Calcio

MISINTO – Partita totalmente a senso unico per i padroni di casa quella disputata nel primo pomeriggio di oggi nel campo sportivo di Misinto tra Calcio Misinto 1971 e Unione Sportiva Olympic valida per la ventiduesima giornata del girone A della terza categoria di Como.

I padroni di casa, oggi anche padroni del campo, dopo essere stati inizialmente in svantaggio, dominano completamente gli avversari mettendo a segno ben quattro reti con Bettin che prima pareggia il risultato e poi firma la doppietta e successivamente con Cattaneo e Pecin. Con il poker di oggi, il Calcio Misinto 1971 conquista altri tre punti importanti grazie ai quali vola al terzo posto a quota 43 superando la Polisportiva Colverde, protagonista oggi di una sconfitta di misura per 2-1 contro l’Alto Lario Calcio. Discorso opposto, invece, per l’Unione Sportiva Olympic che rimedia la quindicesima sconfitta stagionale rimanendo nella parte bassa del girone.