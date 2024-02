Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Ceriano Laghetto festeggia il quarto anniversario della liberazione dell’ex “bosco della droga”. L’appuntamento è fissato per domani, martedì 27 febbraio: l via della manifestazione sarà dato alle 9 con la messa a dimora delle piante ricevute in donazione dall’Ersaf nel giardino della scuola primaria e secondaria, con la collaborazione del comitato genitori.

Alle 10.30 si terrà la visita al Parco Comunale “Cascate della Lombra”, mentre alle 11.30 ci sarà la celebrazione del 4° anniversario della liberazione del bosco nella stazione Ceriano-Groane, con la partecipazione del consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (Ccrr) della scuola secondaria Aldo Moro.

La manifestazione si chiuderà alle 12 con l’aperitivo con risottata a cura del centro associazione “Regioni d’Italia”.

(foto di archivio)

