SARONNO – Solitamente quando arrivano le gattare è sempre presente. Anche i residenti la vedono più volte al giorno come una sorta di vicina di casa. Del resto lei, Carlina, è una delle veterane delle colonia felina dell’ex Pretura.

Eppure da qualche giorno non si vede più. Non è mai successo in passato. E così arriva l’appello delle gattare e dei volontari di Enpa: “Se qualcuno l’ha vista ci può contare ai nostri recapiti telefonici facebook mail. L’hanno cercata per tre settimane, se chi abita in zona potesse controllare cantine o garage, perché magari con la pioggia si è rifugiata li ed è rimasta chiusa dentro”.

Per fornire informazioni è possibile chiamare il 345 299 5883

