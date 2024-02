Città

SARONNO – “Nella giornata di domani 29 febbraio dalle 9 sono previsti interventi di manutenzione stradale nelle vie Roma, Manzoni, Frua e Montoli, dove l’asfalto si è sgretolato provocando buche pericolose”.

Inizia così la nota dell’Amministrazione che informa dei cantieri che saranno attivi domani in città.

“Si tratta di lavori che fanno seguito all’intervento con cassone termico avviato già la scorsa settimana, prima delle ultime piogge, su altri assi stradali principali e che proseguiranno anche nelle settimane a venire sul territorio cittadino. Nel corso della giornata di domani il traffico sarà quindi rallentato sulle vie interessate ed impedito invece in via Montoli in orario pomeridiano, dalle 14 alle 16 circa, salvo problematiche esecutive, per consentire alla ditta di operare in sicurezza”.

