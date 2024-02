Città

SARONNO – Venerdì 1 marzo alle 2045 ci sarà la processione da piazza Libertà al Santuario della Beata Vergine dei miracoli della Zona pastorale iv di Rho con l’arcivescovo Mario Delpini.

L’Amministrazione ha reso note le modifiche alla viabilità (divieti di sosta e di circolazione) in vigore per l’evento.

– via Manzoni (tratto compreso tra via Tommaseo e via Roma): dalle 18 sino alle 21 vige il divieto di sosta in regime di rimozione forzata, per consentire la fermata di autobus in uso a pellegrini e fedeli;

– Piazza Mercanti, via Griffanti e via Pagani (tratto compreso tra via Ferioli e via Griffanti): dalle 18 sino alle 24 vigono divieto di transito e sosta in regime di rimozione forzata, ad eccezione di autobus e mezzi di trasporto in uso a pellegrini e fedeli;

– via Roma (tratto compreso tra via Manzoni e piazza Libertà): dalle 18 sino alle 22 vige divieto di transito veicolare, per consentire l’afflusso in sicurezza dei fedeli, in piazza Libertà;

– piazza Libertà, corso Italia, piazza San Francesco, via Primo Maggio, via Varese (tratto compreso tra via Novara e via Lainati), piazza Santuario: dalle 20 sino alle 23.30 sono vietati la circolazione e la sosta, al fine di consentire il regolare svolgimento della processione.

– Dalle 20 alle 22 le seguenti vie saranno chiuse. Pertanto dalle 20 alle 24 vigerà anche il divieto di sosta con rimozione forzata: via Caduti della Liberazione, via Carcano (tratto compreso tra via Caduti della Liberazione e Corso Italia), via San Giuseppe (tratto compreso tra via Verdi e Corso Italia), via Legnanino, via Varese (tratto compreso tra via Legnanino e via Novara), via Novara (tratto compreso tra via Di Vittorio e via Varese), via Varese (tratto compreso tra via Volonterio e Piazza Santuario), via Castelli (tratto tra via Lainati e Piazza Santuario), via Monsignor Castelli (tratto compreso tra via Lainati e piazza Santuario).

